Promozione turistica di Agrigento, Peppe Mendola esperto personale del sindaco Sodano

Il Sindaco di Agrigento, Michele Sodano, ha nominato Peppe Mendola esperto personale, a titolo gratuito, per lo sviluppo e la promozione turistica del territorio. La nomina si inserisce nella strategia dell’amministrazione volta a costruire un modello turistico fondato sulla programmazione anticipata, sull’aumento della permanenza media, sulla destagionalizzazione e su una maggiore capacità di posizionare Agrigento sui mercati nazionali e internazionali.

Mendola è uno dei più autorevoli professionisti agrigentini del settore turistico, con una lunga e consolidata esperienza nella progettazione e promozione delle destinazioni, nel marketing territoriale e nei rapporti con operatori nazionali e internazionali. Nel corso della sua attività ha lavorato alla costruzione e commercializzazione di prodotti turistici dedicati alla Sicilia, prendendo parte a importanti appuntamenti e circuiti internazionali del settore e maturando una conoscenza diretta delle dinamiche e dei mercati del turismo.

«Le grandi destinazioni non improvvisano, programmano con largo anticipo», dichiara il Sindaco Michele Sodano. «Vogliamo costruire una visione che consenta ad Agrigento di essere presente sui mercati al momento giusto, con un’offerta chiara e riconoscibile. Uno degli obiettivi principali sarà aumentare la permanenza media, dando a chi arriva molte più ragioni per fermarsi e vivere il nostro territorio».

Un punto fondamentale sarà rafforzare la connessione tra la Valle dei Templi e la città. La Valle rappresenta il nostro più grande attrattore internazionale e dobbiamo essere sempre più capaci di trasformare quella straordinaria capacità di richiamo in una porta aperta verso Agrigento. Chi visita la Valle deve essere accompagnato naturalmente alla scoperta del centro storico, dei luoghi della cultura, delle attività commerciali, della ristorazione e della vita della città. Allo stesso tempo, Agrigento deve saper dialogare con il suo hinterland, costruendo un sistema di esperienze che colleghi città, borghi, costa, paesaggio, cultura, tradizioni, artigianato ed enogastronomia. L’obiettivo è passare dalla visita di un singolo luogo alla scoperta di una destinazione più ampia, ricca di esperienze e capace di trattenere il visitatore più a lungo.

«Ringrazio Peppe Mendola, uno dei professionisti più importanti che Agrigento può vantare nel settore, per avere scelto di mettere gratuitamente la propria esperienza, le proprie competenze e le proprie relazioni al servizio della città.

E voglio ringraziare, insieme a lui, tutti quegli agrigentini che stanno dimostrando con i fatti di voler contribuire attivamente alla nuova fase di Agrigento. Imprenditori, associazioni e cittadini che non rimangono a guardare, ma scelgono di partecipare e mettere a disposizione della comunità competenze, idee e tempo. È l’Agrigento dell’operosità di cui necessitiamo, una città che propone, costruisce e si mette al servizio della propria città. È da queste energie che vogliamo ripartire per costruire un’Agrigento ambiziosa, capace di programmare il proprio futuro e di trasformare il turismo in sviluppo e nuove opportunità per tutto il territorio».