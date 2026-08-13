AICA, nuovo servizio “Stato richiesta autobotte” sul sito aziendale

AICA informa i cittadini che sul sito istituzionale è stato implementato il nuovo servizio digitale “Stato richiesta autobotte”, pensato per consentire la verifica in tempo reale dell’avanzamento delle richieste di approvvigionamento idrico sostitutivo tramite autobotte. Si tratta di un ulteriore passo nel percorso di modernizzazione dei servizi al cittadino, con l’obiettivo di rendere le procedure più semplici, rapide e trasparenti, migliorando al tempo stesso la tracciabilità delle richieste e l’efficienza nella gestione delle forniture.

Attraverso il nuovo servizio sul sito aicaonline.it, l’utente potrà controllare lo stato della propria richiesta in modo immediato, accedendo alle informazioni disponibili in piattaforma e verificando l’iter di presa in carico. Si ricorda che è pienamente operativo per la gestione del servizio sostitutivo il sistema automatizzato telefonico per la richiesta autobotte. Per richiedere il servizio è possibile chiamare il numero 0922 441539 e selezionare l’opzione 5. Il sistema guida l’utente passo dopo passo, consentendo di inoltrare la richiesta in pochi minuti, senza attese telefoniche e con presa in carico immediata.

Inserendo il codice utente e il codice anagrafica, reperibili sulla bolletta, il sistema verifica la correttezza dei dati e la posizione contrattuale, permettendo di inoltrare una nuova richiesta oppure di controllarne una già aperta. Il sistema prevede una gestione automatizzata delle priorità, così da garantire un’assegnazione equa e trasparente delle forniture. Le richieste vengono classificate in quattro livelli: la priorità massima è riservata a persone fragili, ospedali, case di cura, cliniche, caserme e centri di assistenza; la priorità media riguarda attività commerciali, ristoranti, musei e associazioni; la priorità bassa include parchi giochi, lavanderie e supermercati; infine, tutte le altre utenze domestiche o non classificate vengono gestite in ordine cronologico di arrivo; l’intero processo è tracciato digitalmente.