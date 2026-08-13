Morto in un incidente stradale, i genitori di Danilo Acquisto devolvono 2.500 euro all’AIFVS-APS

I genitori di Danilo Acquisto, il 17enne di Cianciana morto a seguito di un incidente stradale, seppur col cuore affranto, hanno trovato la forza di ringraziare pubblicamente quanti hanno voluto effettuare una donazione in memoria di loro figlio, devolvendo la cifra di 2.500 euro all’AIFVS-APS, Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, che da sempre si occupa di promuovere la cultura della sicurezza sulle strade, al fine di prevenire incidenti.

Un gesto di grande generosità che ha commosso la responsabile territoriale e Consigliere del Direttivo Nazionale dell’Associazione, Carmelina Nobile, che ha voluto ringraziare, a nome di tutti i soci, la famiglia Acquisto “per la fiducia, per la generosità e per aver scelto di camminare insieme a noi. Un gesto che diventa memoria, impegno e prevenzione. La vostra donazione, sottolinea Nobile, rappresenta per noi molto più di un sostegno concreto: è un atto d’amore che trasforma il ricordo di Danilo in un messaggio di responsabilità e speranza per la comunità. Siamo profondamente grati per aver scelto di sostenere AIFVS-APS Agrigento e siamo felici di accogliervi nella nostra famiglia associativa, unita ogni giorno dall’impegno per la tutela della vita e per una maggiore sicurezza sulle nostre strade. Desideriamo inoltre precisare che i fondi della donazione sono conservati presso la sede nazionale dell’ Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada APS e saranno destinati alle attività e ai progetti dell’Associazione della sede di Agrigento con particolare attenzione alla prevenzione e alla sensibilizzazione sulla sicurezza stradale nelle scuole. Attraverso gli incontri con i nostri ragazzi, vogliamo trasmettere l’importanza della prudenza, del rispetto delle regole e, soprattutto, del valore inestimabile della vita. Faremo in modo che questo gesto continui a parlare di Danilo, trasformando il suo ricordo in un messaggio capace di raggiungere tanti giovani e contribuire a prevenire tragedie sulle nostre strade. Nel ricordo di Danilo, per un futuro con più consapevolezza, più sicurezza e meno vittime sulle nostre strade, conclude Carmelina Nobile”.