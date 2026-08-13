Accusa malore al ristorante, turista salvato dagli operatori del 118

Un intervento tempestivo e coordinato degli operatori sanitari ha permesso di salvare la vita a un turista di 38 anni, originario di Milano, che si trovava in vacanza a Lampedusa.

L’episodio si è verificato all’interno di un noto ristorante dell’isola, dove l’uomo ha accusato improvvisamente un grave malore, perdendo conoscenza e accasciandosi a terra. Scattato l’allarme nel giro di pochi minuti sul posto è giunta un’ambulanza del 118 e i sanitari non hanno perso tempo e hanno avviato le manovre di rianimazione, facendo ricorso anche al defibrillatore; intervento fondamentale che ha permesso di ristabilire l’attività cardiaca del paziente e consentire ai soccorritori di stabilizzarlo.

L’uomo è stato quindi trasportato al Pte di Lampedusa, dove è stato preso in carico dai sanitari in servizio, e successivamente, vista la gravità del quadro clinico, è stato trasferito a bordo di un elisoccorso all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Adesso il 38enne si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Giovanni di Dio ed è in miglioramento.