Una falsa denuncia, per ottenere il rimborso di un acquisto o la rispedizione di un prodotto acquistato on line, è stato l’espediente utilizzato da un 39enne poi scoperto e denunciato dai Carabinieri della stazione di Randazzo, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato, valevole ora e fino a condanna definitiva.

I fatti risalgono al mese di agosto scorso quando, tramite il portale telematico di una società, è stato perfezionato l’ordine di acquisto online di una fotocamera digitale professionale di rilevante valore economico. L’ordine, compilato con un nominativo parziale e l’utenza di un telefono cellulare, è stato poi regolato con un pagamento effettuato con carta bancomat. L’acquirente, in seguito, ha contattato l’ufficio assistenza clienti segnalando di non aver mai ricevuto il collo contenente il prodotto e, per dare veste ufficiale alla richiesta ed ottenere lo sblocco del rimborso finanziario o la rispedizione gratuita di un secondo apparecchio, ha trasmesso un presunto verbale di denuncia asseritamente sporto presso i Carabinieri di Randazzo. L’ufficio sicurezza e protezione aziendale della società ha inoltrato, alla locale stazione, una richiesta di accertamenti per accertare la veridicità e l’autenticità del verbale di denuncia.

Le verifiche, avviate dalla locale stazione hanno permesso di riscontrare la falsità grossolana e totale del predetto documento sia per la veste grafica, del tutto estranea ai sistemi informatici dell’Arma, che per i dati del militare verbalizzante che non è risultato nell’organico dell’Arma dei Carabinieri. Contraffatto anche il sigillo dello Stato apposto in calce, del tutto incompatibile e palesemente contrastante con la presunta redazione dell’atto. Da ulteriori approfondimenti i Carabinieri hanno scoperto che il nominativo inserito nell’ordine non risultava esistente perché l’acquirente, evidentemente per schermare la propria tracciabilità, aveva deliberatamente omesso il secondo cognome e il secondo nome inserendo, tuttavia, il codice fiscale corretto sull’ordine on line. Tali risultanze hanno permesso agli investigatori di rintracciare ed individuare l’acquirente e di identificarlo per un 39enne residente a Randazzo.

Le verifiche sull’utenza del cellulare hanno ulteriormente confermato l’univoca riconducibilità dell’ordine e la successiva condotta illecita alla persona del 39enne, nonché, il reale ed esclusivo utilizzo della predetta utenza telefonica. Il 39enne, già noto per pregresse segnalazioni giudiziarie per reati contro la fede pubblica, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per “falsità materiale commessa dal privato”, per aver creato materiale ex novo del falso verbale di denuncia, per “contraffazione di pubblici sigilli o uso di cose con impronte contraffatte”, per la riproduzione grafica e l’apposizione dell’impronte del timbro tondo con lo stemma della Repubblica italiana recante l’intestazione di un comando stazione dell’Arma dei Carabinieri L’uomo è stato anche ritenuto responsabile di “uso di atto falso” per aver trasmesso e fatto uso della falsa denuncia alla società, di “sostituzione di persona”, per aver dichiarato all’ordine on line le generalità parziali e fittizie in luogo di quelle complete, e di “tentata truffa”, per aver posto in essere artifizi e raggiri diretti a procurarsi un ingiusto profitto.