Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, attraverso mirati servizi di controllo del territorio e specifiche attività investigative, finalizzati a contrastare il fenomeno del traffico e dello spaccio di droga, soprattutto nelle aree maggiormente esposte a tali dinamiche criminali. In questo contesto operativo, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato in flagranza di reato una donna di 51 anni, con precedenti di polizia, ritenuta responsabile, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a eventuale condanna definitiva, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, i militari, durante un pattugliamento nel quartiere Trappeto, hanno avviato una mirata attività di osservazione, nel corso della quale hanno individuato la donna mentre si aggirava con fare sospetto nella zona. Gli elementi raccolti hanno quindi indotto i Carabinieri ad approfondire gli accertamenti, procedendo a una perquisizione domiciliare presso la sua abitazione. L’attività ha consentito di rinvenire e sequestrare complessivamente 825 grammi di cocaina, 75 grammi di crack e 127 proiettili calibro 9×21, materiale che è stato immediatamente sottoposto a sequestro per i successivi accertamenti. La sostanza stupefacente, per quantità e tipologia, avrebbe potuto alimentare un significativo circuito di spaccio al dettaglio, mentre il rinvenimento delle munizioni ha ulteriormente ampliato il quadro degli accertamenti investigativi. La donna, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, è stata arrestata e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotta presso la Casa Circondariale di Catania Piazza Lanza.