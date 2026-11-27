I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno arrestato in flagranza di reato un 34enne del posto per ricettazione e violazioni della normativa in materia di armi, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva. L’episodio si è verificato nella tarda serata, quando i militari, mentre percorrevano via Baratta, all’incrocio con via Fallica, hanno scorto un’utilitaria con a bordo un uomo già conosciuto per pregresse vicende giudiziarie. Invitato a fermarsi per un controllo, il conducente ha, però, improvvisamente accelerato, tentando di sottrarsi all’accertamento.

Ne è scaturito un inseguimento, durante il quale l’automobilista ha proseguito a velocità sostenuta, incurante della presenza di altri utenti della strada. La fuga si è conclusa all’angolo con via Sciarelle, dove l’auto è rimasta bloccata a causa di un altro veicolo in sosta. A quel punto, l’uomo ha abbandonato il mezzo e si è dato alla fuga a piedi, riuscendo inizialmente a far perdere le proprie tracce. Gli immediati accertamenti hanno consentito di appurare che la macchina era stata rubata il 14 novembre scorso ad Acireale, pertanto i Carabinieri hanno contattato il proprietario per potergliela restituire. Nel frattempo, l’equipaggio ha perquisito il veicolo scoprendo il motivo della fuga: nel bagagliaio, all’interno di una busta della spesa, era stata occultata una pistola a salve, modello 92, priva del tappo rosso e completa di caricatore, ma senza cartucce.

Nascosto sotto il sedile posteriore, invece, c’era un fucile a doppietta modificato a canne mozze, con all’interno di una delle canne una cartuccia calibro 12 esplosa. In particolare, trovare un bossolo già esploso all’interno di una delle due canne indica che con quell’arma è appena stato sparato un colpo e che chi la usava non ha avuto il tempo, o la necessità, di aprirla per estrarre il bossolo vuoto e inserire una nuova cartuccia. Le armi sono state sottoposte a sequestro e saranno oggetto degli opportuni accertamenti tecnici. Le ricerche dell’uomo sono proseguite senza interruzione, con il supporto di altre “gazzelle” e, intorno all’1:30, i militari lo hanno rintracciato presso la propria abitazione dove, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, lo hanno arrestato. Informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, l’Autorità Giudiziaria ha disposto la traduzione dell’arrestato presso la Casa Circondariale di Catania Piazza Lanza.