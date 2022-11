Agrigento, furto in un bar a Porta di Ponte: rubati soldi e caramelle

Ladri ancora in azione ad Agrigento. Ignoti, utilizzando un piede di porco per scassinare l’ingresso, sono riusciti ad entrare in un bar di Porta di Ponte, all’entrata di via Atenea. Una volta all’interno i malviventi hanno rubato i soldi custoditi in cassa, circa sessanta euro, e alcune caramelle.

A fare la scoperta è stato il titolare dell’esercizio commerciale che ha denunciato l’accaduto ai carabinieri. Al via le indagini per dare un volto ai responsabili e un aiuto potrebbe arrivare dalle tante telecamere nella zona.

Con il colpo al bar sale a due il numero dei furti, nel centro di Agrigento, nelle ultime quarantotto ore. Due giorni fa i ladri hanno fatto visita ad una tabaccheria davanti il municipio portando via trecento euro,gratta e vinci e sigarette. Non è escluso che dietro i due furti possa esserci la stessa mano.