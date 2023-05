Agrigento, Gioacchino Alfano pronto ad entrare nella giunta Miccichè

Manovre all’interno della giunta guidata dal sindaco di Agrigento Francesco Miccichè. L’assessore all’Urbanistica Valeria Proto ha rassegnato questa mattina le dimissioni per “sopraggiunti motivi professionali”. Al suo posto, sempre in quota Diventerà Bellissima, è pronto ad entrare Gioacchino Alfano.

Alfano, ex consigliere comunale, è dirigente amministrativo dell’istituto comprensivo Anna Frank di Agrigento. Uomo politico vicino alle posizioni della deputata Giusi Savarino è stato anche coordinatore provinciale di Diventerà Bellissima. L’inserimento in giunta di Alfano potrebbe comunque non essere l’unico nell’ottica di un rimpasto voluto dal primo cittadino.