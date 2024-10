Agrigento, gli alunni dell’istituto “Agrigento Centro” in visita nei locali della Polizia

Qualche giorno fa gli alunni della II classe della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Statale “Agrigento Centro” sono venuti in visita al Complesso della Polizia di Stato “D. Anghelone”. Gli alunni, accolti per un saluto di benvenuto dal Vice Questore Aggiunto Dr.ssa Francesca Roberto, Dirigente in servizio in questura, hanno attivamente partecipato alla “giornata tipo” del poliziotto impegnato nelle attività ordinarie di servizio.

I ragazzi, accompagnati dalle loro insegnanti, hanno assistito alle spiegazioni dei miei colleghi sulle modalità di intervento in occasione di incidenti stradali, di manifestazioni o eventi naturali; una pattuglia della Polizia Stradale della Sezione di Agrigento li ha informati delle principali regole di sicurezza da adottare su strada. Gli istruttori di tecniche operative hanno eseguito una breve dimostrazione di difesa personale, attirando l’attenzione degli alunni che hanno ben compreso quanta competenza è necessaria per effettuare impegnativi interventi di polizia. Gli operatori della Sala COT li hanno affascinati con le loro suggestive spiegazioni degli interventi che si effettuano ogni qualvolta che un cittadino ha bisogno di aiuto. Infine, i ragazzi in compagnia dei mie colleghi, sono stati protagonisti della giornata, partecipando alla simulazione di un controllo stradale.

La visita, concordata con il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosetta Greco, rientra in un più ampio programma di apertura dell’istituzione Polizia di Stato ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie della provincia di Agrigento.