Agrigento, il colonnello della Gdf Moro incontra il sindaco Miccichè

Nella giornata odierna, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento, Colonnello Edoardo Moro, si è recato presso il Palazzo dei Giganti, sede del Comune di Agrigento, per una visita istituzionale al Sindaco, dott. Francesco Miccichè.

Durante l’incontro, il Sindaco di Agrigento, nel confermare la forte sinergia esistente tra l’Amministrazione Comunale ed il Corpo della Guardia di Finanza, ha espresso la volontà di fornire nuovo impulso al protocollo di intesa – in essere tra le due Amministrazioni – concernente la segnalazione di input informativi qualificati, al fine di rafforzare il sistema di contrasto delle condotte lesive degli interessi della finanza pubblica, connessi alle misure economiche di sostegno a favore dei cittadini in materia di prestazioni sociali agevolate, reprimendo le frodi e gli abusi.

Il Comandante Provinciale, consapevole delle sfide derivanti dalle emergenze economiche e sociali che insistono nel territorio agrigentino, prima fra tutte quella dell’immigrazione clandestina, ha ribadito la massima e reciproca collaborazione fra le due Istituzioni assicurando, inoltre, che l’azione della Guardia di Finanza sarà orientata verso obiettivi di giustizia fiscale, salvaguardando il tessuto economico dalle infiltrazioni criminali.

Da ultimo, le due Autorità si sono soffermate sull’importanza del conferimento alla città di Agrigento, da parte del Consiglio dei Ministri, del titolo di “Capitale italiana della cultura per l’anno 2025”, che costituirà un “volano” formidabile per rilanciare lo sviluppo di questo territorio.