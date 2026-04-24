Agrigento

Festa della Liberazione, domani la cerimonia a Villa Bonfiglio

Ad Agrigento, presso il Monumento ai Caduti di ''Villa Bonfiglio'' in Agrigento, si svolgerà la tradizionale cerimonia

Pubblicato 55 minuti fa
Da Redazione

Domani, alle ore 10, in occasione dell’81° anniversario della Liberazione d’Italia, presso il Monumento ai Caduti di ”Villa Bonfiglio” in Agrigento, si svolgerà la tradizionale cerimonia militare alla presenza delle Autorità civili, religiose e militari della Provincia e delle rappresentanze delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (A.N.P.I.) nonché delle Associazioni combattentistiche e d’Arma. I momenti solenni della celebrazione saranno impreziositi dagli interventi musicali della Banda ”Vincenzo Bellini” del Comune di Siculiana e della Banda del Liceo Classico e Musicale ”Empedocle” di Agrigento.

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