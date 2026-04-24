Festa della Liberazione, domani la cerimonia a Villa Bonfiglio

Domani, alle ore 10, in occasione dell’81° anniversario della Liberazione d’Italia, presso il Monumento ai Caduti di ”Villa Bonfiglio” in Agrigento, si svolgerà la tradizionale cerimonia militare alla presenza delle Autorità civili, religiose e militari della Provincia e delle rappresentanze delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (A.N.P.I.) nonché delle Associazioni combattentistiche e d’Arma. I momenti solenni della celebrazione saranno impreziositi dagli interventi musicali della Banda ”Vincenzo Bellini” del Comune di Siculiana e della Banda del Liceo Classico e Musicale ”Empedocle” di Agrigento.