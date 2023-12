Agrigento, il Comune cerca privati per affidargli i mercatini di Natale

Il Comune di Agrigento intende individuare il soggetto organizzatore dell’iniziativa denominata “NATALE 2023- VERSO AGRIGENTO CAPITALE DELLA CULTURA” con un mercatino ed eventi collaterali sul tema e la tradizione del Natale da svilupparsi nel centro di Agrigento.

L’allestimento potrà prevedere strutture di vendita tipo “casette”, cioè un manufatto in legno o materiale similare con caratteristiche di una piccola casa con tetto a capanna, dotato di impianti elettrici a norma, anche per la vendita di prodotti alimentari.

Il numero di postazioni è a discrezione dell’organizzatore secondo uno specifico progetto dell’iniziativa.I mercatini dovranno svolgersi nel periodo compreso tra il 07/12/2023 ed il 23/12/2023 in un orario compreso fra le 10:00 e le 23:00, tutti gli altri eventi collaterali, fino al 06/01/2024 dalle ore 10,00 alle ore 23,00.

https://www.comune.agrigento.it/wp-content/uploads/2023/12/Manifestazione-di-interesse-natale-2023.pdf