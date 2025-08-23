Esce fuori strada e si ribalta con l’auto: ferito in ospedale

Incidente autonomo a Palermo. Nella notte un’auto si è ribaltata in via Messina Marine. Il conducente di una Kia, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada, finendo contro una Fiat Panda parcheggiata lungo il marciapiede.

L’impatto è stato violentissimo e si è temuto il peggio. A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato d’urgenza il ferito all’ospedale Buccheri La Ferla. Non è in pericolo di vita. (BlogSicilia)