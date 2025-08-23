Scritta offensiva verso le forze dell’ordine sui muri del centro

Una scritta offensiva contro le Forze dell’Ordine è apparsa sulla parate di un edificio in via San Francesco ad Agrigento nei pressi della Basilica dell’Immacolata.

La scritta Acab acronimo “All Cops Are Bastards”, seguita dai numeri 1.2.1.3 che in italiano significa “Tutti i poliziotti sono bastardi”, è stata tratteggiata a caratteri cubitali, con bomboletta nera a spray.

L’espressione dispregiativa è utilizzata per esprimere dissenso verso le Forze dell’ordine.