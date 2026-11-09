Agrigento, il consigliere Fattori aderisce a “Futuro Nazionale” di Vannacci

Nel corso di un incontro pubblico molto partecipato, alla presenza, tra gli altri, del coordinatore regionale di Futuro Nazionale, nonché deputato alla Camera, Tommaso Calderone, il consigliere comunale di Agrigento Marcello Fattori ha ufficializzato la propria adesione a Futuro Nazionale, il movimento politico guidato dal generale Roberto Vannacci.

“Una scelta – si legge in una nota a firma di Marcello Fattori – che segna una nuova fase, maturata nel segno della continuità dei valori in cui ho sempre creduto e nella volontà di rafforzare l’impegno per il territorio. Questa decisione affonda le radici nella mia storia personale e politica: il mio percorso comincia a soli 14 anni nelle file della destra agrigentina, e si è sempre sviluppato attorno a una visione sociale e identitaria profondamente legata alla nostra tradizione e al senso di comunità. In Futuro Nazionale riconosco la possibilità di dare voce e nuova forza a principi e valori che considero irrinunciabili. Credo in una politica che sappia tutelare la nostra identità e il patrimonio della nostra civiltà, ma che sappia soprattutto occuparsi concretamente delle persone. Una politica che abbia come priorità la difesa delle categorie più fragili, che tuteli giovani e anziani, sostenga le famiglie in difficoltà, difenda le persone con disabilità, senza lasciare indietro nessuno”.

“La mia adesione a Futuro Nazionale – aggiunge Fattori – non cambia le ragioni per cui i cittadini mi hanno accordato la loro fiducia. Al contrario, rafforza la mia volontà di proseguire il lavoro iniziato in questi primi mesi di mandato. Il mio riferimento resta la comunità agrigentina, il mio interlocutore resta il cittadino e il mio impegno continuerà a essere rivolto alla risoluzione dei problemi concreti della nostra città. Un impegno che, in questi primi mesi di attività consiliare, si è tradotto nella costante presenza sul territorio, nell’ascolto delle esigenze dei cittadini, nella segnalazione delle criticità e nella presentazione di proposte e iniziative a tutela della comunità. Non considero questa adesione un punto di arrivo, ma una nuova ripartenza. Non rinnego il mio percorso, non rinnego le persone con cui l’ho condiviso e soprattutto non dimentico la fiducia di chi mi ha sostenuto ma in questa particolare fase politica, per dovere morale, ritengo opportuno rimarcare la mia appartenenza ad una destra di sani principi morali. Continuerò a lavorare con la stessa determinazione, la stessa disponibilità e lo stesso senso di responsabilità”.

“Una scelta tra l’altro condivisa da un folto gruppo di uomini e donne in tutta la provincia di Agrigento: un’adesione che va quindi bel oltre il semplice passaggio politico secondo vecchie logiche e che rappresenta una scelta di identità, appartenenza e condivisione di un progetto, con lo sguardo rivolto al futuro e con Agrigento sempre in primo piano”, conclude Marcello Fattori.