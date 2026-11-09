Pro Sport Ravanusa, la città ospita per la prima volta un campionato ufficiale di tennis tavolo 

Una nuova pagina di sport si scrive a Ravanusa. Domenica scorsa, presso la palestra dell’Istituto Vittorini, la Pro Sport Ravanusa ha fatto il suo esordio nel campionato ufficiale di Serie D di tennis tavolo, segnando un momento storico per la città: per la prima volta, infatti, Ravanusa è stata protagonista di una competizione ufficiale di questa disciplina. Un traguardo importante per la società guidata dal presidente Giancarlo La Greca, che continua a investire nella promozione dello sport e dell’inclusione, ampliando i propri orizzonti. La Pro Sport Ravanusa, già impegnata nel settore paralimpico, ha deciso di aprire le proprie porte anche agli atleti normodotati, dimostrando come il tennis tavolo possa rappresentare un’opportunità di crescita, aggregazione e partecipazione sportiva per tutti.

Dietro questa nuova esperienza c’è una sinergia organizzativa e progettuale fortemente voluta dal tecnico Tullio Miccichè, che ha creduto fin dall’inizio nella possibilità di portare a Ravanusa anche il tennis tavolo agonistico tradizionale, e condivisa con il dirigente Claudio Ciuni, il cui contributo è stato fondamentale per dare concretezza al progetto. L’esordio nel campionato di Serie D rappresenta dunque molto più di una semplice partecipazione sportiva: è il risultato di un percorso fatto di impegno, passione e voglia di ampliare le opportunità sportive sul territorio. Ravanusa apre così una nuova strada nel panorama sportivo locale, con la Pro Sport protagonista di una prima volta destinata a lasciare il segno.