Agrigento

Furto all’ex Serit, si arrampicano fino al primo piano e svaligiano distributori snack 

I malviventi hanno fatto irruzione nella struttura dopo essersi arrampicati fino al primo piano e aver forzato una porta finestra

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Ladri acrobati in azione ad Agrigento. Ignoti hanno preso di mira la sede dell’Agenzia delle Entrate (ex Serit) in piazza Metello. I malviventi hanno fatto irruzione nella struttura dopo essersi arrampicati fino al primo piano e aver forzato una porta finestra. Una volta dentro si sono diretti verso i distributori automatici di snack e bevande portando via le monetine.

Il bottino è in corso di quantificazione. Non è la prima volta che la sede dell’Agenzia delle Entrate viene presa di mira dai ladri. Nelle ultime settimane, inoltre, si è registrata una escalation di furti di questo tipo che hanno portato peraltro all’arresto di un venticinquenne agrigentino, già noto alle forze dell’ordine

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