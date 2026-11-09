Furto all’ex Serit, si arrampicano fino al primo piano e svaligiano distributori snack 

Ladri acrobati in azione ad Agrigento. Ignoti hanno preso di mira la sede dell’Agenzia delle Entrate (ex Serit) in piazza Metello. I malviventi hanno fatto irruzione nella struttura dopo essersi arrampicati fino al primo piano e aver forzato una porta finestra. Una volta dentro si sono diretti verso i distributori automatici di snack e bevande portando via le monetine.

Il bottino è in corso di quantificazione. Non è la prima volta che la sede dell’Agenzia delle Entrate viene presa di mira dai ladri. Nelle ultime settimane, inoltre, si è registrata una escalation di furti di questo tipo che hanno portato peraltro all’arresto di un venticinquenne agrigentino, già noto alle forze dell’ordine.