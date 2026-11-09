Ruba carta di credito in ospedale e va a fare shopping tra bar e negozi, indagini 

Furto all’interno dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Un ignoto malvivente, approfittando di un momento di distrazione, è riuscito a rubare un portafoglio all’interno del quale vi era la carta di credito e, incredibilmente, anche il codice pin segnato.

Una volta uscito dal nosocomio il ladro ha ben pensato di cominciare ad utilizzare la tessera per effettuare acquisti tra bar ed esercizi commerciali. Il proprietario della carta si è accorto del furto quando ha ricevuto gli sms di alert che lo avvisavano delle transazioni avvenute. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti che hanno avviato le indagini per risalire al malvivente. Acquisite le telecamere per dare un volto al responsabile.