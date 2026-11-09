Basket

Basket, pesante sconfitta della Fortitudo Agrigento contro Piacenza

Mercoledì sera la Fortitudo sarà già sul parquet di Ferrara per il turno infrasettimanale

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Una pesante sconfitta al Palamoncada per i Giganti, che inseguono per tutti e 40 minuti di gioco gli ospiti dell’Assigeco.
Nel terzo tempo i padroni di casa avevano ricucito il gap portandosi sul meno 5, ma complici i molti tiri sbagliati  ed una serata sfortunata con  il ferro che punisce, i due punti vanno a Piacenza. Poco tempo per rifiatare perché mercoledì sera la Fortitudo sarà già sul parquet di Ferrara per il turno infrasettimanale; i ragazzi di coach Cagnardi dovranno ritrovare lucidità e smalto per tornare alla vittoria.

I tabellini:
Cepic 13, Trapani  8, Mazzantini 5, Carr 3, Conte  5, Truglio  2, Nicoli 17, Chiarastella , Boniciolli, Douvier 7, Iacono Quarantino.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 39/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N. 39/2026
Pagina 1 di 31
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
Novità · GratisGrandangolo
ora è un'appLe notizie in tasca, gli avvisi sui fatti importanti e il settimanale da sfogliare.L'app di GrandangoloGrandangolo · oraUltim'ora: la notizia arriva prima a teINSTALLA L'APPiPhone e Android · senza passare dagli store Storie di piccola mafia, il podcast di Grandangolo su Spotify

Ultime Notizie

Ravanusa

Pro Sport Ravanusa, la città ospita per la prima volta un campionato ufficiale di tennis tavolo 
Basket

Basket, pesante sconfitta della Fortitudo Agrigento contro Piacenza
di Giuseppe Castaldo

Nell’auto parcheggiata aveva 1.7 chili di marijuana, arrestata ragazza a Licata 
Apertura

Tragedia durante escursione, 56enne si accascia e muore
Agrigento

Ruba carta di credito in ospedale e va a fare shopping tra bar e negozi, indagini 
banner italpress istituzionale banner italpress tv