Basket, pesante sconfitta della Fortitudo Agrigento contro Piacenza

Una pesante sconfitta al Palamoncada per i Giganti, che inseguono per tutti e 40 minuti di gioco gli ospiti dell’Assigeco.

Nel terzo tempo i padroni di casa avevano ricucito il gap portandosi sul meno 5, ma complici i molti tiri sbagliati ed una serata sfortunata con il ferro che punisce, i due punti vanno a Piacenza. Poco tempo per rifiatare perché mercoledì sera la Fortitudo sarà già sul parquet di Ferrara per il turno infrasettimanale; i ragazzi di coach Cagnardi dovranno ritrovare lucidità e smalto per tornare alla vittoria.

I tabellini:

Cepic 13, Trapani 8, Mazzantini 5, Carr 3, Conte 5, Truglio 2, Nicoli 17, Chiarastella , Boniciolli, Douvier 7, Iacono Quarantino.