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Nell’auto parcheggiata aveva 1.7 chili di marijuana, arrestata ragazza a Licata 

Vanno per controllare la mamma ristretta ai domiciliari e invece arrestano la figlia sorpresa con oltre 1.6 chili di marijuana

Pubblicato 1 ora fa
Da Giuseppe Castaldo

Vanno per controllare la mamma ristretta ai domiciliari e invece arrestano la figlia sorpresa con oltre 1.6 chili di marijuana trovata in un sacchetto nell’auto parcheggiata. È successo nel quartiere Bronx di Licata dove i poliziotti della Squadra mobile di Agrigento hanno arrestato una ventiduenne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti, nel primo pomeriggio, hanno eseguito un controllo di routine su una donna attualmente sottoposta agli arresti domiciliari.

L’attenzione degli investigatori, però, si è subito rivolta ad un’auto parcheggiata nelle adiacenze dell’abitazione da dove, secondo quanto ricostruito, proveniva un forte odore di marijuana. Il sospetto si è rivelato più che fondato poiché da una successiva perquisizione è stato rinvenuto un sacchetto con all’interno quasi 1.7 chili di marijuana. Il veicolo era in uso alla ventiduenne nei confronti della quale è scattato l’arresto in flagranza. La giovane, che ha nominato l’avvocato Gaspare Lombardo, è stata portata in carcere su disposizione dell’Autorità giudiziaria

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