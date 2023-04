Agrigento, il giorno della processione del Venerdì Santo: i migliori scatti

Al via questa mattina la processione del Venerdì Santo. La cerimonia, come di consueto, è partita dalla cattedrale di Agrigento per poi percorrere lungo piazza Don Minzoni, discesa Seminario, via Oblati, via Santa Marta, via Belvedere, via Cobaitari, salita Farruggia, via Garibaldi, piazza Pirandello, via Atenea, via Pirandello, via Porcello, via Gamez, salita Cognata, via San Girolamo e ritorno in cattedrale. Un piccolo fuori programma si è registrato in via Garibaldi dove i vigili del fuoco hanno transennato e fatto deviare la processione nella vicina via Porta di Mare per alcuni balconi pericolanti. Tanti i fedeli al seguito dei simulacri. Fermata simbolica in Piazza Pirandello dove il sindaco Franco Miccichè, insieme alla giunta, ha donato un mazzo di fiori alla statua della Madonna.

La processione proseguirà poi nel pomeriggio. Alle 19:30 nuovo inizio dalla cattedrale di San Gerlando per proseguire poi in via Duomo, via San Girolamo, salita Cognata, via Gamez, via Porcello, via Atenea e piazza Pirandello con l’intervento dell’arcivescovo Alessandro Damiano. Il simulacro di Maria Santissima proseguirà per in via Garibaldi per fare rientro al santuario dell’Addolorata mentre l’urna con il Cristo Morto proseguirà in via Orfane, via Barone, via Santa Sofia, via Saponara, via Santa Maria dei Greci, salita Sant’Alfonso e via Duomo per poi rientrare in cattedrale.