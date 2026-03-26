Agrigento

Agrigento, il sindaco Miccichè consegna targa e attestato di riconoscimento al Cavaliere Franco Messina

Esemplare modello di vita onesta e laboriosa da indicare con ammirazione alle nuove generazioni.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Al Comune di Agrigento, il sindaco Francesco Miccichè, su iniziativa del consigliere comunale Angelo Vaccarello, ha conferito un attestato di merito e una targa celebrativa al Cavaliere Franco Messina, Presidente regionale dell’Unione Nazionale Insigniti al Merito della Repubblica Italiana e già console emerito della Federazione Italiana Nazionale Maestri del Lavoro.

Un prestigioso riconoscimento che sottolinea e valorizza il costante impegno civico, sociale e istituzionale profuso con spirito di abnegazione e dedizione verso Agrigento e l’intera Regione Siciliana.

Lo scorso 9 marzo Franco Messina ha inoltre ricevuto la Benemerenza Magistrale dal Presidente Nazionale dei Maestri del Lavoro l’attività svolta a favore della comunità e della diffusione dei valori della Repubblica.

Nell’attestato di merito, firmato dal sindaco Miccichè, si legge:
“In segno tangibile di stima e di gratitudine per la sua dedizione rivolta alla città di Agrigento e alla Regione Sicilia, svolta con assidua serietà, meritando il plauso e la riconoscenza dei vertici apicali sia dell’associazione Unione Nazionale Insigniti al Merito della Repubblica Italiana e della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro. Grazie alla Sua perseveranza riceve da parte del presidente Nazionale dei Maestri del Lavoro il 9 marzo 2026 a Roma la “Benemerenza Magistrale”, un prestigioso riconoscimento, che viene assegnato a 8 Maestri del Lavoro in tutta Italia, selezionati tra 14.000 iscritti, in quanto pilastri della Famiglia Magistrale. Esemplare modello di vita onesta e laboriosa da indicare con ammirazione alle nuove generazioni.”

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