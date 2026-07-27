Asp Agrigento, Alessandro Delle Donne è il nuovo commissario straordinario

Alessandro Delle Donne è il nuovo commissario straordinario dell’Asp di Agrigento. L’assessore regionale alla salute, Marcello Caruso, lo ha nominato con apposito decreto lo scorso 24 luglio. Il nuovo manager prenderà servizio a partire dal 10 agosto e assumerà tutti i poteri di organizzazione e di gestione indispensabili per la continuità e le funzionalità dell’Azienda. Delle Donne, avvocato, originario di Pescara, si è formato professionalmente in Puglia.

In ambito sanitario vanta diversi incarichi dirigenziali: direttore generale dell’Irccs Giovanni Paolo II di Bari del quale oggi è commissario straordinario ma è stato anche commissario straordinario e direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Barletta. Il nuovo commissario straordinario prende il posto del dimissionario direttore generale Giuseppe Capodieci, travolto dall’inchiesta giudiziaria “Corte dei miracoli” che ha portato ad una sua misura interdittiva oltre che all’arresto del deputato regionale Riccardo Gallo. Quest’ultimo, dopo essersi dimesso, è tornato in libertà.