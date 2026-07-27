In arrivo rovesci e temporali in Sicilia: è allerta gialla

Un’anomalia termica in quota tende a stazionare a ridosso della Sicilia, amplificando i fenomeni d’instabilità sull’isola, con rovesci e temporali anche intensi. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, spiega una nota, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche.

L’avviso prevede dalle prime ore di domani, martedì 28 luglio, precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio e temporale, anche di forte intensità, sulla Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata, sempre per la giornata di domani, allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico sulla Sicilia.