Misure di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi, Confasl VVF chiede un tavolo tecnico regionale

Di fronte all’ennesima emergenza incendi che sta mettendo in ginocchio la Sicilia, il sindaco CONFSAL V.V.F. chiede la convocazione urgente di un tavolo tecnico regionale per ridefinire le strategie di prevenzione e contrasto ai roghi. Secondo il sindacato, la recrudescenza degli incendi boschivi e di vegetazione impone una risposta straordinaria, coordinata e tempestiva da parte di tutte le istituzioni coinvolte.

Le fiamme che stanno interessando vaste aree dell’Isola hanno provocato un bilancio pesantissimo: migliaia di ettari di boschi e aree naturali sono andati distrutti, numerose abitazioni e attività produttive hanno subito danni ingenti e, nei casi più drammatici, si sono registrate anche vittime. Un’emergenza che, secondo il Confael, mette in evidenza la necessità di rafforzare un sistema di prevenzione e di risposta chiamato a confrontarsi con eventi sempre più frequenti e violenti.

Per questo il sindacato CONFSAL V.V.F. propone l’apertura immediata di un tavolo tecnico che coinvolga il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Corpo Forestale della Regione Siciliana, il Dipartimento regionale della Protezione civile, le Prefetture, le Forze di Polizia, gli Enti locali e tutti gli altri soggetti istituzionalmente competenti.