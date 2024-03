Agrigento, in pensione e senza patente trovato alla guida di un bus con passeggeri

Alla guida di un bus di un’azienda di trasporti con decine di passeggeri a bordo ma senza patente e ormai in pensione da tempo. È successo ad Agrigento dove la polizia stradale, impegnata in controlli di routine, ha fermato un mezzo pesante lungo la strada statale 640. Il conducente, un sessantenne, al momento di esibire i documenti richiesti è rimasto spiazzato. Così come del resto gli stessi agenti di polizia.

Dall’accertamento, infatti, è risultato ormai in pensione ma soprattutto senza la patente necessaria. Nei suoi confronti è scattata una sanzione amministrativa così come una segnalazione è stata inoltrata all’Ispettorato del lavoro per quanto riguarda la ditta di trasporti.