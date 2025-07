Tutto pronto per la sesta edizione del “Boat Party San leone 2025”

A San Leone torna l’evento più atteso dell’anno. Il 3 Agosto, dalle ore 15:00 alle ore 20:00, a largo del piazzale Giglia di San Leone, si svolgerà la sesta edizione del “BOAT PARTY San Leone 2025”.

L’evento, senza scopo di lucro, consiste in un raduno di imbarcazioni, voluto e partecipato dai diportisti del Porto di San Leone , per promuovere il turismo locale.

Durante il “BOAT PARTY San Leone 2025” due pattuglie vigileranno per la sicurezza in mare, esattamente l’associazione G.I.S.E. di Sandro Bennici, con Guardie Ittiche Squadra Nautica, con un gommone sanitario adibito al primo soccorso, e la cooperativa Ulisse di Calogero Sedino, con moto d’acqua e 2 bagnini di salvataggio con barella galleggiante e strumentazione di primo soccorso.

“Gli organizzatori non si assumono responsabilità di qualunque genere durante l’evento, i partecipanti hanno l’obbligo di rispettare rigorosamente le normative vigenti e assumere un comportamento civile, per tutta la durata della manifestazione hanno l’obbligo di rimanere sulla barca e non effettuare la balneazione”, si legge in una nota da parte degli organizzatori.