Agrigento, inaugurato il centro di ascolto, sostegno e cura per uomini maltrattanti

Prendere in carico l’uomo maltrattante con l’obiettivo di interrompere il circuito di violenza, tenendo presente che non si tratta di una serie di atti indipendenti, ma di un processo che il maltrattante stabilisce e mantiene nel tempo. Questo è l’obiettivo del C.U.A.V. – Centro uomini autori di violenza, inaugurato questa mattina in via Mazzini, dal Uepe (Ufficio locale di esecuzione penale esterna), unitamente alla cooperativa sociale “Nuova generazione”. All’apertura del Cuav hanno partecipato le autorità istituzionali del territorio.

“Il Centro, che è il primo ad Agrigento, rappresenta un importante servizio per la Comunità a cui le recenti normative fanno esplicito riferimento e, pertanto, potrà contribuire al miglioramento della qualità degli interventi rivolti agli autori di violenza e quindi ad una maggiore tutela delle vittime“, ha detto Stefano Papa direttore Uepe Agrigento.