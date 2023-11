Agrigento, incendio in abitazione: Polizia salva tre anziani

Momenti di panico questa mattina in via Dante, nel cuore di Agrigento, per un incendio divampato in un’abitazione al terzo piano di una palazzina. Le fiamme, per cause ancora in corso di accertamento, si sono propagate in tutto l’appartamento in cui risiede una coppia di anziani coniugi, entrambi con patologie. Una colonna di fumo nero, in breve tempo, ha avvolto anche l’abitazione del piano superiore dove in casa c’era una signora.

Provvidenziale l’intervento di quattro poliziotti, due in borghese e due in divisa, che senza pensarci un attimo hanno fatto irruzione negli appartamenti mettendo in salvo le tre persone. Tutte sono in buone condizioni, spavento e intossicazione da fumo a parte. Gli operatori sanitari, giunti sul posto, li hanno soccorsi e trasferiti in ospedale per gli accertamenti del caso. Lanciato l’allarme sono intervenute anche due squadre dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento che, con l’utilizzo di una gru, sono riusciti ad entrare nell’abitazione e mettere in sicurezza l’intera zona.