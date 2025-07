Crisi della pesca a Sciacca: Forza Italia si mobilita per sostenere i pescatori

Le imprese di pesca della marineria di Sciacca, specializzate nella tecnica della pesca volante a coppia, stanno vivendo una fase critica a causa di una drastica riduzione delle risorse ittiche disponibili e delle limitazioni imposte alle aree di pesca nel Mediterraneo. Queste restrizioni, legate ai piani di gestione delle risorse marine, hanno compromesso seriamente la possibilità di operare per circa venti equipaggi, coinvolgendo circa cento lavoratori tra pescatori e addetti, con un impatto diretto sull’economia locale che da sempre dipende da questa attività.

In risposta a questa situazione, il vice coordinatore regionale di Forza Italia e segretario provinciale di Agrigento, onorevole Riccardo Gallo, ha partecipato ad un tavolo tecnico con una delegazione di pescatori coinvolti, ascoltandone le problematiche e manifestando la volontà di sostenere azioni concrete per il ristoro e l’indennizzo dei danni subiti. Successivamente, Gallo ha aggiornato il coordinatore regionale del partito, Marcello Caruso, il quale ha assicurato il proprio impegno per trovare soluzioni efficaci a tutela del comparto.

«La pesca non è solo un lavoro, ma una tradizione che sostiene intere comunità e l’economia delle nostre coste», ha dichiarato Gallo. «È fondamentale mettere in campo ogni iniziativa possibile per salvaguardare questo settore strategico, che sta affrontando difficoltà senza precedenti. Lavorerò in sinergia e con il pieno sostegno del governo Schifani per trovare soluzioni concrete, affinché i pescatori possano continuare a operare in condizioni dignitose e garantire un futuro stabile alle famiglie coinvolte.»