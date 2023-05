Agrigento, inferno di fuoco in via Manzoni: maxi incendio 

Momenti di panico ad Agrigento. Un grosso incendio è divampato in serata in via Manzoni, nel cuore della città. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, sarebbero partite da un’officina. L’origine del rogo sarebbe una bombola di gas acetilene. All’interno del garage pneumatici, pezzi di ricambio ma soprattutto bombole. Almeno due le palazzine evacuate.

I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno messo in sicurezza l’area e interdetto il traffico sia in via Manzoni che nelle vie limitrofe. Dopo un’ora di intervento i pompieri hanno domato il vasto rogo. Secondo una prima ricostruzione l’incendio sembrerebbe di origine dolosa. Sul posto sono presenti anche le forze dell’ordine. Non si registrano feriti.