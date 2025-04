Trasforma mini market in piazza di spaccio, trovati due chili di marijuana: arrestato

Aveva trasformato la propria attività commerciale di vendita di alimenti e bevande in una piazza di spaccio, in pieno centro storico di Catania. E’ l’accusa contestata dalla polizia a un mauriziano di 39 anni, con precedenti penali, che è stato arrestato perché in possesso di quasi 2 chilogrammi di marijuana.

A fiutare la presenza della sostanza stupefacente è stato il cane Maui della squadra cinofili delle Volanti della Questura. La droga, che era nascosta in un sottotetto, è stata sequestrata assieme a 720 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.