Etna, chiuso il settore C2 dell’aeroporto: cinque voli all’ora

La Sac, società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso comunica che, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, l’Unità di crisi ha disposto la chiusura degli spazi corrispondenti alla nube vulcanica a Sud del vulcano (settore C2), con conseguente restrizione delle attività di volo in arrivo nello scalo internazionale Vincenzo Bellini, che permane fino alle 11. Ciò comporta la riduzione dei voli in arrivo all’aeroporto a cinque voli all’ora.