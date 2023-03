Agrigento, intitolata ad Alice Schembri un’aula del liceo scientifico Leonardo

L’aula laboratorio linguistico del liceo scientifico Leonardo di Agrigento da oggi porta il nome di Alice Schembri. La cerimonia di intitolazione è avvenuta questa mattina alla presenza dei familiari della giovane, vittima di una vicenda al centro di una delicata quanto dolorosa inchiesta giudiziaria che ipotizza abusi. Una scelta, quella della giornata dell’8 marzo, non frutto del caso. Lo scopo è quello di rendere omaggio alla memoria di Alice proprio nell’istituto da lei frequentato. L’iniziativa è stata promossa dal Soroptimist Club di Agrigento ed accolta subito dalla preside Patrizia Pilato e dall’intero consiglio di istituto. Alla cerimonia ha partecipato anche il sindaco Franco Miccichè.

“Posso solo dire grazie a tutti voi per questo pensiero e per questa targa. I ragazzi passando da questa aula ricorderanno Alice e conosceranno la sua storia per potere aprire sempre di più gli occhi” ha dichiarato la madre della giovane.

“Abbiamo voluto che la scuola frequentata da Alice, potesse per sempre ricordarne la memoria – ha detto la Presidente del Club Margherita Trupiano – e l’8 marzo celebrazione della giornata internazionale della donna, l’ Aula che porterà il suo nome, servirà a formare e far riflettere le nuove generazioni sulla necessità di porre in essere un modo di relazionarsi finalizzato al perseguimento del bene collettivo, tramite l’ascolto e il rispetto della donna e dei suoi ruoli. E’ questo conclude l’insegnamento che lascia Alice Schembri”