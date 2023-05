Agrigento, pellegrinaggio penitenziale nel segno di Giovanni Paolo II

Dopo la marcia della legalità degli studenti che da piano San Gregorio ha raggiunto il Tempio della Concordia, questo pomeriggio, con in testa l’arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano, si è svolto un pellegrinaggio penitenziale che da piazza Vittorio Emanuele in un lungo corteo ha raggiunto la Cattedrale di San Gerlando dove si è celebrata una messa anche in ricordo del secondo anniversario della beatificazione del giudice Rosario Livatino. “Una camminata che ci porta verso la Cattedrale dove incontreremo in qualche modo la testimonianza di uomini e donne uccisi dalla mafia – ha detto l’arcivescovo Alessandro Damiano – Tra questi anche piccolini, come i piccoli Pompeo e Di Matteo. Una memoria pesante che vogliamo ripercorrere perchè non bisogna mai perderla.”

LE INTERVISTE