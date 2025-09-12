Apertura

Scontro auto-moto a Canicattì, 16enne ricoverato in ospedale 

Il giovane era alla guida di uno scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un’utilitaria

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un sedicenne è stato ricoverato in ospedale in seguito ad un brutto incidente avvenuto nei pressi di piazza San Diego, a Canicattì. Il giovane era alla guida di uno scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un’utilitaria. Ad avere la peggio il minorenne che ha riportato ferite sparse, escoriazioni e traumi ad un ginocchio e al malleolo.

Sono stati alcuni passanti a lanciare l’allarme. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno portato il ragazzo all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Dopo un primo ricovero nel nosocomio canicattinese il ferito è stato trasferito nel reparto di Ortopedia del San Giovanni di Dio. Della ricostruzione del sinistro se ne occupano gli agenti della polizia locale. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Sequestrato carico di tabacco di contrabbando destinato a Canicattì, un arresto 
Agrigento

“Lenzuo-Leo”, l’iniziativa del Leo Club Agrigento per aiutare chi è in difficoltà
Licata

Aggredisce la moglie che voleva farlo smettere con la droga, misura cautelare per licatese licata
Montevago

Evade dai domiciliari, arrestata 43enne agrigentina 
Apertura

Bruciata l’auto dell’ex presidente del consiglio comunale di Ravanusa, indagini
Apertura

Aggredisce i carabinieri, feriti due militari: denunciato trentenne 