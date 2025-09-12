Interrogazione parlamentare di Ida Carmina (M5S): “Viadotto Maddalusa chiuso da 7 anni”

Il viadotto Maddalusa, che collega il porto di Porto Empedocle con la Statale 640 Agrigento-Caltanissetta, la cosiddetta “Strada degli scrittori”, è chiuso da 7 anni. È il simbolo di quanto poco il governo Meloni e l’Anas siano interessati alla risoluzione delle criticità che penalizzano gli agrigentini. Una beffa se si considera che il ministro Salvini afferma che in 7 anni sarà realizzato il ponte sullo Stretto”. Lo dice la deputata del M5S, Ida Carmina, che ha presentato un’interrogazione parlamentare.

“Dopo aver già depositato diverse interrogazioni su altre situazioni infrastrutturali drammatiche – come il viadotto Morandi, snodo provinciale di Agrigento ancora incompiuto – rimangono irrisolte anche altre gravi criticità: dal viadotto Re a Porto Empedocle alla demolizione e ricostruzione della galleria Belvedere a Sciacca”. “L’installazione dei delimitatori da parte dell’Anas ha obbligato a un pericolosissimo percorso alternativo attraverso un sottopasso risalente addirittura ai tempi borbonici, per immettersi sulla Statale 115. Le notizie ufficiose parlano genericamente di giugno 2026 come data per il completamento e la riapertura del viadotto: tempi inaccettabili. Nell’anno di Agrigento Capitale della Cultura 2025, l’interesse del governo Meloni è sembrato rivolgersi unicamente a creare intoppi e sfregi al territorio: dal rigassificatore al dissalatore di Porto Empedocle, fino a una lunga serie di omissioni e iniziative contrarie agli interessi della provincia”.