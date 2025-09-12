Montevago

Evade dai domiciliari, arrestata 43enne agrigentina 

È stata sorpresa fuori dall’abitazione nonostante si trovasse ai domiciliari per scontare una condanna a tre anni e quattro mesi di reclusione

Pubblicato 33 minuti fa
Da Redazione

È stata sorpresa fuori dall’abitazione nonostante si trovasse ai domiciliari per scontare una condanna a tre anni e quattro mesi di reclusione. I carabinieri di Montevago hanno arrestato una 43enne di Santa Margherita Belice, Calogera Tumminello, per il reato di evasione.

La donna si trovava ai domiciliari per un fatto di droga risale al 2022. Secondo quanto ricostruito, avrebbe venduto della cocaina ad una acquirente minacciandola poi di rientrare del debito di circa 130 euro. 

