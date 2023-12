Agrigento, la Motorlife in corsa tra i piccoli degenti dell’ospedale

L’Associazione Motorlife questa mattina in corsia presso il reparto pediatrico dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Dopo l’ospedale dei bambini di Crotone e quello di Palermo, l’associazione capitanata da Rosario Farruggia ha portato oggi, attraverso la mototerapia, gioia e voglia di vivere a tutti i bambini che, a pochi giorni dal Natale, sono ricoverati. “E’sempre un piacere portare tra le corsie un po di allegria e sopratutto sorrisi tra i più piccoli che saranno costretti a passare le loro festività dentro l’ospedale”; ha dichiarato Rosario Farruggia presidente della Motorlife. La scorsa settimana in corsia altre iniziative di solidarietà si sono svolte grazie anche al sostegno del primario del reparto Gramaglia che ha dichiarato: “iniziativa come questa sono importante perchè portano allegria ai bambini ma anche alle famiglie”.