Agrigento, la V Commissione Consiliare a lavoro su impianti sportivi, pista di pattinaggio e menda scolastica

Si è riunita la V Commissione Consiliare, composta da Laura Vento, Alessia Cantone, Elvira Mangione, Cristian Licata, per avviare concretamente le attività dopo la seduta di insediamento della scorsa settimana, dedicando i lavori all’approfondimento di alcune questioni di particolare rilevanza per la città.

Al centro della seduta tre temi importanti: lo stato di partecipazione al bando regionale per gli impianti sportivi di cui al D.D.G. n. 3201 del 24 settembre 2026; la situazione della pista di pattinaggio, con particolare riferimento all’avvio dei lavori, allo stato di attuazione, al rispetto dei tempi e al rendiconto previsto per il 31 dicembre 2026; gli aggiornamenti sull’avvio del servizio di mensa scolastica.

Sui temi trattati è stata sentita in audizione l’assessora allo Sport e all’Istruzione, Elisa Torregrossa, alla quale sono stati rivolti quesiti e richiesti chiarimenti e riscontri puntuali. La Commissione ha concordato di proseguire il confronto con una nuova audizione a breve, sempre alla presenza dell’assessora.

“L’intento è svolgere un lavoro serio e concreto, approfondendo le materie di competenza, verificando lo stato dei procedimenti e contribuendo, nell’ambito delle proprie prerogative, a supportare l’attività dell’Amministrazione e del Consiglio Comunale”, dichiara la V Commissione che intende “esercitare fino in fondo il proprio ruolo istituzionale con attenzione, responsabilità e concretezza, nella consapevolezza che ogni approfondimento e ogni proposta può rappresentare un contributo utile al miglioramento della città e dei servizi ai cittadini. Il lavoro, concludono i quattro consiglieri, è appena iniziato e proseguirà con l’impegno di trasformare il confronto istituzionale in un’attività concreta, costante e orientata ai risultati.”