Corruzione, il deputato Lombardo: “soddisfatto per rigetto richiesta arresto”

Niente arresti domiciliari per Giuseppe Geremia Lombardo, deputato regionale siciliano del Mpa (e nipote dell’ex presidente della Regione, Raffaele Lombardo), coinvolto nella inchiesta per corruzione che ha portato ai domiciliari l’avvocato Gaetano Armao. Lo ha deciso la gip Giuseppa Zampino. La Procura aveva chiesto i domicilairi per Lombardo.

“Apprendo con grande soddisfazione la notizia del rigetto della richiesta di misura cautelare avanzata nei miei confronti dalla Procura della Repubblica di Palermo.Ho sempre riposto massima fiducia nell’operato della magistratura, inquirente e giudicante e, nella piena consapevolezza di avere sempre agito nell’assoluto rispetto della legge, confido che a breve la mia posizione sia definitivamente chiarita.Non faccio mistero della tensione con cui ho vissuto questi giorni, comunque sempre circondato dallo straordinario affetto dei miei familiari e dalla calorosa vicinanza dei tanti amici della comunità politica autonomista”. Lo dichiara il deputato regionale Mpa-Grande Sicilia On. Giuseppe Lombardo.