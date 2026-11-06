Ultime Notizie

Corruzione, il deputato Lombardo: “soddisfatto per rigetto richiesta arresto”

Il deputato è coinvolto nella inchiesta per corruzione che ha portato ai domiciliari l'avvocato Gaetano Armao

Pubblicato 13 minuti fa
Da Redazione

Niente arresti domiciliari per Giuseppe Geremia Lombardo, deputato regionale siciliano del Mpa (e nipote dell’ex presidente della Regione, Raffaele Lombardo), coinvolto nella inchiesta per corruzione che ha portato ai domiciliari l’avvocato Gaetano Armao. Lo ha deciso la gip Giuseppa Zampino. La Procura aveva chiesto i domicilairi per Lombardo.
“Apprendo con grande soddisfazione la notizia del rigetto della richiesta di misura cautelare avanzata nei miei confronti dalla Procura della Repubblica di Palermo.Ho sempre riposto massima fiducia nell’operato della magistratura, inquirente e giudicante e, nella piena consapevolezza di avere sempre agito nell’assoluto rispetto della legge, confido che a breve la mia posizione sia definitivamente chiarita.Non faccio mistero della tensione con cui ho vissuto questi giorni, comunque sempre circondato dallo straordinario affetto dei miei familiari e dalla calorosa vicinanza dei tanti amici della comunità politica autonomista”. Lo dichiara il deputato regionale Mpa-Grande Sicilia On. Giuseppe Lombardo.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 39/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N. 39/2026
Pagina 1 di 31
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
Novità · GratisGrandangolo
ora è un'appLe notizie in tasca, gli avvisi sui fatti importanti e il settimanale da sfogliare.L'app di GrandangoloGrandangolo · oraUltim'ora: la notizia arriva prima a teINSTALLA L'APPiPhone e Android · senza passare dagli store Storie di piccola mafia, il podcast di Grandangolo su Spotify

Ultime Notizie

Agrigento

Agrigento, la V Commissione Consiliare a lavoro su impianti sportivi, pista di pattinaggio e menda scolastica
Apertura

Le tangenti nel pendolo, almeno 4 consegne di soldi: ecco perchè Armao finisce ai domiciliari  
Ultime Notizie

Corruzione, il deputato Lombardo: “soddisfatto per rigetto richiesta arresto”
Apertura

Corruzione, il gip: “Matta aveva un ruolo raccordo tra Armao e Zancla”
dalla Regione

Sicilia, oltre 8,5 milioni per royalty 2025 a Regione e ai Comuni di Licata, Gela e Butera
banner italpress istituzionale banner italpress tv