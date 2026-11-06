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“Un GOL per l’Ambiente”: a Ravanusa lo sport scende in campo per la sostenibilità

L'appuntamento è fissato per sabato 7 novembre 2026 alle ore 10:30 a Ravanusa

Pubblicato 47 minuti fa
Da Redazione

Un calcio al degrado ambientale e un gol per il futuro. È questo lo spirito di “Un GOL per l’Ambiente“, l’iniziativa sportiva ed ecologica organizzata dall’Associazione SUPERSTARSPassione Calcio in collaborazione con ACSIAssociazione Centri Sportivi Italiani, Comitato Territoriale Agrigento, presieduto da Giancarlo La Greca, l’ Assessorato del Territorio e dell’Ambiente e con il patrocinio del Comune di Ravanusa.
L’appuntamento è fissato per sabato 7 novembre 2026 alle ore 10:30 a Ravanusa, dove si affronteranno in un incontro amichevole dal forte valore simbolico Trinacria FC Ravanusa e Acquesi Calcio 2024. A premiare le squadre e a portare il saluto istituzionale sarà l’Onorevole Giusi Savarino, Assessore al Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, a testimonianza dell’attenzione che le istituzioni regionali riservano alla tutela ambientale e alla promozione di buone pratiche attraverso lo sport.

“Un GOL per l’Ambiente” non è solo una partita. È un messaggio educativo rivolto a giovani, famiglie e all’intera comunità: lo sport come veicolo di unione, inclusione e consapevolezza. Quattro i pilastri della campagna che accompagneranno l’evento: MENO RIFIUTI, PIÙ VITA – RIDUCI, RIUSA, RICICLA – L’ACQUA È UN BENE PREZIOSO – PROTEGGI LA NATURA, PROTEGGI TE STESSO. “L’obiettivo – spiegano gli organizzatori di SUPERSTARS è dimostrare che passione calcistica e passione per l’ambiente possono e devono camminare insieme. Vogliamo lasciare un segno non solo sul campo, ma nella coscienza collettiva”.

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