Corruzione, il gip: “Matta aveva un ruolo raccordo tra Armao e Zancla”
"Un ruolo attivo, stabile e funzionalmente necessario di raccordo tra l'interesse privato di Zancla, la posizione istituzionale di Gaetano Armao"
“La posizione dell’avvocato Pierluigi Matta” da oggi agli arresti domiciliari con l’avvocato Gaetano Armao, con l’accusa di corruzione “non può essere ridotta a quella di mero professionista incaricato di svolgere una ordinaria consulenza legale incaricato di assistere un cliente in una controversia amministrativa, né a quella di soggetto occasionalmente informato delle iniziative di Luigi Zancla”. Lo scrive il gip di Palermo nell’ordinanza. “Le risultanze investigative delineano, piuttosto, un ruolo attivo, stabile e funzionalmente necessario di raccordo tra l’interesse privato di Zancla, la posizione istituzionale di Gaetano Armao e l’interlocuzione con i vertici amministrativi regionali competenti sulla vicenda del decreto assessoriale”, scrive. (Ter/Adnkronos)