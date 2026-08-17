Agrigento, la Valle dei Templi raccontata dai visitatori





La Valle dei Templi di Agrigento presa d’assalto dai turisti. Dalle brevi interviste raccolte tra i passi dei turisti emergono motivi, emozioni e ricordi differenti che spingono a fare tappa in uno dei siti archeologici più famosi al mondo.

Molti turisti decidono di tornare per riannodare i fili con la propria terra d’origine. Un turista di Torino racconta di essere stato alla Valle quando aveva appena quattro anni e di esserci ritornato oggi per farla conoscere ai propri figli, nonostante il caldo estivo; alcuni milanesi sono tornati da semplici accompagnatori; altri per ammirare quello che si è studiato a scuola. Per i turisti internazionali, l’attrattiva principale rimane l’inestimabile patrimonio culturale. Un visitatore giunto dalla Germania e un altro arrivato da Barcellona hanno sottolineato come ad averli spinti fino a qui sia stata proprio la straordinaria ricchezza archeologica e il fascino della storia antica.

Dunque che sia per ammirare i resti del passato, per un ricongiungimento familiare o per un nostalgico ritorno, la Valle dei Templi dimostra ancora una volta di essere un luogo capace di accogliere e far dialogare storie e persone diverse.