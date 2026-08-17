Agrigento

Agrigento, la Valle dei Templi raccontata dai visitatori

La Valle dei Templi si conferma la meta preferita dei visitatori ad Agrigento

Pubblicato 59 minuti fa
Da Elisa Chantal Matracia



La Valle dei Templi di Agrigento presa d’assalto dai turisti. Dalle brevi interviste raccolte tra i passi dei turisti emergono motivi, emozioni e ricordi differenti che spingono a fare tappa in uno dei siti archeologici più famosi al mondo.

Molti turisti decidono di tornare per riannodare i fili con la propria terra d’origine. Un turista di Torino racconta di essere stato alla Valle quando aveva appena quattro anni e di esserci ritornato oggi per farla conoscere ai propri figli, nonostante il caldo estivo; alcuni milanesi sono tornati da semplici accompagnatori; altri per ammirare quello che si è studiato a scuola. Per i turisti internazionali, l’attrattiva principale rimane l’inestimabile patrimonio culturale. Un visitatore giunto dalla Germania e un altro arrivato da Barcellona hanno sottolineato come ad averli spinti fino a qui sia stata proprio la straordinaria ricchezza archeologica e il fascino della storia antica.

Dunque che sia per ammirare i resti del passato, per un ricongiungimento familiare o per un nostalgico ritorno, la Valle dei Templi dimostra ancora una volta di essere un luogo capace di accogliere e far dialogare storie e persone diverse.

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