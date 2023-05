Agrigento, laboratorio artistico del plesso Garibaldi intitolato a Benedetta Russo

Si è tenuta stamattina la cerimonia di intitolazione del laboratorio artistico del plesso Garibaldi, facente parte dell’istituto Agrigento Centro, alla memoria dell’alunna Benedetta Pia Russo, bambina speciale, dolcissima e sempre sorridente, venuta a mancare prematuramente all’età di 15 anni, il 28 Luglio dell’anno scorso.

All’iniziativa, svoltasi alla presenza degli alunni della III G, il presidente del consiglio d’istituto Teresa Grassadonio, gli insegnanti e la dirigente scolastica professoressa Rosetta Greco, hanno partecipato il Sindaco Francesco Miccichè, gli assessori Alessandro Sollano e Gioacchino Alfano, la rappresentante dell’associazione INNER WHEEL Club Agrigento dottoressa Maria Carmela Infurna, padre Melchiorre Vutera che ha benedetto l’aula ed i genitori della sfortunata bambina.

“ Non so dove vadano le persone quando scompaiono ma so dove restano “.