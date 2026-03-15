Barca affonda al largo di Lampedusa, disperso bimbo di due anni
La madre del piccolo, salvata insieme agli altri superstiti, e' stata sbarcata nella notte sulla maggiore delle isole Pelagie
Una barca con decine di migranti a bordo e’ affondata nel tardo pomeriggio di ieri nelle acque al largo di Lampedusa. I militari della guardia costiera, con la motovedetta Cp327, hanno soccorso 64 persone, tra cui 14 donne e 10 minori. Un bambino di circa due anni, originario della Sierra Leone, risulta disperso.
Le ricerche, ancora in corso, sono condotte dalla motovedetta Cp271 e da un velivolo Manta che sorvola la zona del naufragio. La madre del piccolo, salvata insieme agli altri superstiti, e’ stata sbarcata nella notte sulla maggiore delle isole Pelagie. L’imbarcazione, lunga circa nove metri, si e’ inabissata rapidamente a poche miglia dalla costa, rendendo difficili le operazioni di recupero.