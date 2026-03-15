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Il Messico vince la 78ª edizione del Mandorlo in Fiore (FOTO)

Il Messico vince la 78ª edizione del Mandorlo in Fiore. Seconda la Colombia, terza la Georgia

Pubblicato 5 minuti fa
Da Irene Milisenda e Sandro Catanese

Il Messico vince la 78ª edizione del Mandorlo in Fiore. Il gruppo conquista il Tempio d’Oro nella giornata conclusiva della kermesse, svolta non nella straordinaria cornice della Valle dei Templi (causa maltempo) ma al Palacongressi. Il Messico succede al Cile.

A premiare i vincitori sono stati il sindaco Franco Miccichè e il coordinatore della manifestazione, Carmelo Cantone. Al secondo posto si piazza il gruppo della Colombia, premiato dal presidente della provincia Giuseppe Pendolino.

Sul gradino più basso del podio, invece, la Georgia. A premiare quest’ultimo gruppo il presidente della Camera di commercio, Giuseppe Termini. Il premio per il miglior costume dell’edizione va all’Ucraina, premiata dal colonnello Nicola De Tullio. Il premio “Casesa”, invece, se lo aggiudica la Serbia. Il premio della stampa “Ugo Re Capriata” va al Messico. 

All’Ungheria va il premio per la migliore musica della manifestazione con la targa consegnata dal questore di Agrigento, Tommaso Palumbo. Valentina, dello stesso gruppo, è la Miss Primavera del Mandorlo in Fiore.

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