Mandorlo in Fiore, il Messico vince il premio della stampa “Ugo Re Capriata”

Il Premio Ugo Re Capriata 2026 viene assegnato dall’Associazione Siciliana della Stampa – Sezione di Agrigento, al Gruppo del Messico per l’eccezionale capacità di rappresentare, con autenticità, energia e raffinatezza artistica, la ricchezza culturale e le tradizioni popolari del proprio Paese.

Attraverso coreografie coinvolgenti, costumi di grande valore simbolico e una straordinaria espressività musicale e scenica, il gruppo ha saputo trasmettere lo spirito profondo della cultura messicana, trasformando ogni esibizione in un momento di incontro tra popoli e tradizioni.

La loro partecipazione ha incarnato pienamente i valori del Mandorlo in Fiore: dialogo tra culture, amicizia tra i popoli e celebrazione della diversità attraverso l’arte e la tradizione.