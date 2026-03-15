Lampedusa, sette sbarchi con 292 migranti che approdano sull’isola

Sono 292 i migranti, compresi i 64 superstiti del naufragio, che sono sbarcati nelle ultime ore a Lampedusa. Complessivamente 7 i natanti soccorsi dalle motovedette della guardia di finanza e dalla guardia costiera, che ha dato ausilio anche alla ong Safira 2 che ha salvato 40 persone fra cui 4 donne e un minore originari di Eritrea, Etiopia, Guinea, Somalia e Sudan, che erano su un gommone alla deriva.

Tutti i barconi soccorsi, tranne quello naufragato che è salpato da Sfax in Tunisia, sono partiti da Zuwarah, Sabratha, Sorman, Tajoura e Zawiya in Libia. Dopo gli sbarchi fra molo Favarolo e il molo commerciale, 3 uomini e una donna sono stati portati al poliambulatorio di contrada Grecale per ipotermia e uno per tachicardia. All’hotspot, al momento, ci sono 394 ospiti. Per questa mattina è stato disposto il trasferimento di 248 persone con il traghetto di linea che in serata giungerà a Porto Empedocle.